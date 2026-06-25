Sobreviviente de feminicidio denuncia liberación de expareja

Tras seis años de litigio, tres juicios y dos fallos condenatorios contra su agresor, Bautista enfrenta ahora su liberación

Yeritza Bautista, sobreviviente de dos intentos de feminicidio, denunció que fue revictimizada por la justicia tras la liberación de su expareja, luego de que un tribunal de Ciudad de México reclasificara el delito de tentativa de feminicidio como violencia familiar.

Bautista sufrió agresiones en 2020 en Morelos; en uno de los casos, su agresor le fracturó la mandíbula, le provocó la pérdida de cinco dientes e intentó estrangularla. Aunque fue procesado por tentativa de feminicidio y recibió dos sentencias condenatorias, obtuvo su libertad tras la reclasificación del delito.

Tras seis años de litigio, tres juicios y dos fallos condenatorios contra su agresor, Bautista enfrenta ahora su liberación, aunque asegura que no dejará de buscar justicia.

La sobreviviente asegura que los magistrados modificaron la acusación pese a reconocer que no tenían facultades para hacerlo, por lo que acusa irregularidades, negligencia y corrupción en el proceso.

Identificó a los magistrados Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y Rafael Inti Castillo Serrato, como responsables de la resolución y acusó una serie de irregularidades durante el proceso.

Además, denunció que le retiraron las medidas de protección y que las amenazas en su contra se han intensificado desde la liberación de su agresor. Mientras prepara nuevos recursos legales, advirtió que el caso envía el mensaje de que la violencia contra las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio “no es tan grave”.

"Conozco el alcance de su familia, conozco el alcance de Carlos", dice, al señalar mensajes recientes en redes como: "Cuídate, cuida a tus hijos, si es que tienes, porque la hiena está suelta y está enojada".