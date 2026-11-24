Alumnos de educación básica de Morelos tendrán dos días consecutivos sin actividades escolares esta semana, luego de que se anunciara la suspensión de clases para este lunes 23 y martes 24 de noviembre de 2026, debido a actividades internas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La interrupción de las labores escolares responde a la realización de asambleas delegacionales, encuentros en los que se elegirán representantes que participarán en un próximo congreso seccional del sindicato.
¿Por qué no habrá clases el 23 y 24 de noviembre?
De acuerdo con la información difundida, las reuniones tienen como propósito seleccionar a los delegados que acudirán al Congreso Seccional y, posteriormente, al Congreso Nacional Extraordinario programado para enero de 2027.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó su rechazo a estas asambleas. Entre sus cuestionamientos, señaló que el encuentro nacional buscaría modificar los estatutos sindicales y criticó la relación de la dirigencia con el gobierno en turno.
Además, la organización magisterial planteó demandas relacionadas con la recuperación del derecho a una jubilación sin Unidades de Medida y Actualización (UMA) ni Afores, así como mayores garantías de estabilidad laboral.
También habrá suspensión de clases el viernes 27 de noviembre
A los dos días sin actividades escolares en Morelos se suma la suspensión de clases prevista para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).
Esta última jornada sin clases está contemplada en el calendario escolar y tendrá alcance nacional, por lo que estudiantes de educación básica de todo México tendrán un día libre.