Estudiantes de educación básica de Morelos no tendrán clases el 23 y 24 de noviembre por asambleas sindicales del magisterio

Alumnos de educación básica de Morelos tendrán dos días consecutivos sin actividades escolares esta semana, luego de que se anunciara la suspensión de clases para este lunes 23 y martes 24 de noviembre de 2026, debido a actividades internas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La interrupción de las labores escolares responde a la realización de asambleas delegacionales, encuentros en los que se elegirán representantes que participarán en un próximo congreso seccional del sindicato.

¿Por qué no habrá clases el 23 y 24 de noviembre?

De acuerdo con la información difundida, las reuniones tienen como propósito seleccionar a los delegados que acudirán al Congreso Seccional y, posteriormente, al Congreso Nacional Extraordinario programado para enero de 2027.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó su rechazo a estas asambleas. Entre sus cuestionamientos, señaló que el encuentro nacional buscaría modificar los estatutos sindicales y criticó la relación de la dirigencia con el gobierno en turno.

Además, la organización magisterial planteó demandas relacionadas con la recuperación del derecho a una jubilación sin Unidades de Medida y Actualización (UMA) ni Afores, así como mayores garantías de estabilidad laboral.

También habrá suspensión de clases el viernes 27 de noviembre

A los dos días sin actividades escolares en Morelos se suma la suspensión de clases prevista para el viernes 27 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta última jornada sin clases está contemplada en el calendario escolar y tendrá alcance nacional, por lo que estudiantes de educación básica de todo México tendrán un día libre.