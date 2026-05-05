Sismo magnitud 5.6 activa alerta en CDMX, Oaxaca y Morelos

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que este sismo cuenta con una profundidad de 10 kilómetros, por lo que activaron protocolos

Durante la mañana de este lunes se activó la alerta sísmica de la Ciudad de México, luego de que se registrara un sismo de magnitud preliminar de 5.6 al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Aquí en INFO7, te presentamos la información actualizada sobre este fenómeno natural:

CNPC anuncia saldo blanco y percepción ligera en tres entidades

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que no se reportan personas lesionadas o daños materiales por este temblor.

Por medio de un comunicado, la dependencia nacional afirmó que el movimiento telúrico fue de percepción ligera.

#ComunicadoCNPC📄



Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa protocolos de protección civil; al momento no se reportan daños ni personas lesionadas



🔹La percepción fue ligera en Oaxaca, Ciudad de México y Morelos pic.twitter.com/0Eofor56rF — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

Ante esto, autoridades instaron a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones de las dependencias.

CDMX afirma que se encuentran sin afectaciones

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que la Ciudad de México se encuentra sin afectaciones.

Luego de efectuar los protocolos correspondientes, se dio a conocer que se cuenta con un saldo blanco.

Sismo sin afectaciones en la ciudad. Todo en calma. pic.twitter.com/GNNLxFJtAc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 4, 2026

Helicópteros cóndores realizan sobrevuelos de supervisión

Tras la activación de la alerta, diversos helicópteros Cóndores se desplegaron por la Ciudad de México para efectuar la evaluación de al menos cinco zonas.

#Sismo l Tras la activación de la #AlertaSísmica, helicópteros #Cóndores realizan sobrevuelos de supervisión en las cinco zonas de la Ciudad de México. pic.twitter.com/l1f564lXJ7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 4, 2026

Confirman sismo de 5.6 de magnitud

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer la magnitud preliminar del temblor, que se encuentra a 24 kilómetros de la zona.

Magnitud Final: 5.6 a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.



👉 Al momento, no se reportan afectaciones. Se mantiene el monitoreo.@SismologicoMX pic.twitter.com/HQxJqK4LF6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

Ante la activación, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que este sismo cuenta con una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se activaron los protocolos de revisión.

Por ello, se activó la alerta en Morelos, Oaxaca y Ciudad de México.

📢 Sobre el sismo registrado esta mañana (magnitud final 5.6, a 14 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca), te compartimos la información disponible.



Se activó la alerta sísmica en Morelos, Oaxaca y Ciudad de México. pic.twitter.com/jjBLuAABOV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 4, 2026

Clara Brugada anuncia activación de protocolos de seguridad

A través de redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que se activaron los protocolos de seguridad en al menos 16 alcaldías, con el fin de verificar las condiciones.

Tras el sismo de Magnitud 6 de esta mañana, activamos los protocolos de seguridad y atención.



Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 4, 2026

Presidenta informa que se encuentra enterada de la emergencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también dio a conocer el registro de este fenómeno natural.

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo."