Un sismo de magnitud 4.0 se registró este lunes 16 de noviembre frente a las costas de Chiapas, con epicentro a 112 kilómetros al suroeste de Mapastepec

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este lunes 16 de noviembre frente a las costas de Chiapas, a 112 kilómetros al suroeste de Mapastepec, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:55:25 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. De acuerdo con el reporte del organismo, el epicentro se ubicó en las coordenadas 14.51 de latitud y -93.31 de longitud.

Tras el temblor, personal de Protección Civil inició recorridos de supervisión en municipios cercanos para identificar posibles afectaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 112 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 16/11/26 11:55:25 Lat 14.51 Lon -93.31 Pf 10 km https://t.co/PTr9LmyhjF — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 16, 2026 Protección Civil revisa municipios cercanos Las autoridades mantienen el monitoreo de la región para descartar afectaciones en viviendas, edificios públicos, escuelas y vías de comunicación. Aunque no se reportaron daños mayores, se recomendó a la población revisar sus inmuebles y prestar atención a posibles grietas o desperfectos en muros. También se pidió verificar las instalaciones de gas y electricidad para descartar fugas o cortocircuitos. De acuerdo con la información, las actividades comerciales y educativas en Mapastepec continuaron con normalidad. Tampoco se reportaron interrupciones importantes en el transporte terrestre ni en los servicios turísticos de la zona. Chiapas, una región de constante actividad sísmica Los movimientos telúricos son frecuentes en el Pacífico mexicano debido a la interacción de placas tectónicas. En esta región, la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica, un proceso conocido como subducción que genera acumulación y liberación de energía. Protección Civil recomienda mantener identificadas las rutas de evacuación, evitar el uso de elevadores durante una emergencia y contar con una mochila que incluya agua, linterna, botiquín y documentos importantes. También aconseja establecer un plan familiar de comunicación y un punto de reunión para facilitar la localización de los integrantes del hogar en caso de una emergencia. El Servicio Sismológico Nacional continúa con el monitoreo de la actividad en el país.