Sismo de 6.5 grados Richter se registra en la Ciudad de México

Habitantes de la Ciudad de México fueron sorprendidos la mañana de este viernes con un movimiento telúrico.

El sonido de la alerta sísmica causó la movilización de los habitantes, quienes comenzaron a desalojar sus viviendas, y otros más edificios y oficinas de trabajadores.

Los cóndores, cinco aviones de la policía capitalina comenzaron los sobrevuelos para confirmar que no hay afectaciones.

Mientras tanto, la conferencia de prensa 'La Mañanera' de la presidenta Claudia Sheinbaum también fue suspendida después de que los periodistas y diverso personal fue desalojado de Palacio Nacional.

La presidenta sale junto a las personas que fueron desalojadas junto a periodistas, camarógrafos y su personal.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor alcanzó una magnitud de 6.5 grados en la escala de Richter.

El epicentro se originó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Con una profundidad de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

La alerta sísmica se activó en los siguientes estados y municipios:

- Ciudad de México

- Estado de México

- Puebla

- Acapulco

- Morelia

- Oaxaca

- Colima

- Chilpancingo

SISMO EN CHILPANCINGO

En Chilpancingo, Guerrero el sismo sorprendió a los habitantes en el segundo día de este 2026.

En la ciudad se implementó un despliegue por parte de corporaciones de seguridad estatal y municipal, en donde hasta el momento no se reportan afectaciones y con un saldo blanco de personas lesionadas.

En las últimas 24 horas, Chilpancingo ha tenido 2 sismos de magnitud hasta 6.5.

Y en los últimos 7 días, 47 sismos de magnitud hasta 6.5 dentro de una distancia de hasta 100 km se han presentado en la misma ciudad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que tuvo comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sin que hasta el momento exista reportes de daños graves por el temblor de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya tuvo comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado en San Marcos. 🇲🇽



De acuerdo con Sheinbaum, hasta el momento no se reportan daños graves ni afectaciones mayores… pic.twitter.com/XlBHGz4TeO — INFO7MTY (@info7mty) January 2, 2026

SENSACIÓN DEL SISMO DE MAGNITUD 6.5 GRADOS RICHTER

La Coordinación Nacional de Protección Civil publicó un recuento de cómo se percibió el temblor en otras ciudades.

Ciudad de México: Percibido de manera fuerte por la población, se mantiene monitoreo en las alcaldías. Se realizó evacuación de personas en edificios.

Guerrero: Percibido fuerte por la población.

Morelos: Percibido de manera moderada por la población, sin reporte de efectos al momento.

Jalisco: Percibido de manera ligera por la población en municipios del sur del estado, sin reporte de efectos al momento.

Oaxaca: Percibido de manera ligera por la población en regiones Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles centrales. Sin reporte de efectos al momento.

Tabasco: Percibido de manera ligera por la población por la población, sin reporte de efectos al momento.

Colima: percibido de manera ligera en el municipio de Cuauhtémoc, sin reporte de efectos al momento.

Con información de Diana Leyva.

DESLAVES POR TEMBLOR

Diversos deslaves provocados aparentemente por el temblor tuvieron lugar en las carreteras de Guerrero, luego de registrarse alrededor de las 07:58:23 de este viernes.

Esto ocurrió sobre la autopista de Cuernavaca-Acapulco en distintos puntos:

• Kilómetro 343, con dirección a Cuernavaca

• Kilómetro 335, deslave rumbo a Acapulco

• Kilómetro 327, retención por deslave

• Kilómetro 319, múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica

Automovilistas observaron como una gran cantidad de rocas invadían los carriles con dirección hacia el sur.

Por esto, se se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.