Sismo de 5.5 de magnitud en costas de Michoacán

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) actualizó este lunes 14 de septiembre de 2026 la magnitud del sismo registrado en las costas del estado de Michoacán, ajustando la cifra final a 5.5 grados, luego de que los primeros reportes automatizados arrojaran una estimación preliminar de 4.7 grados.

SISMO Magnitud 5.5 Loc. 387 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH 14/09/26 14:38:58 Lat 15.05 Lon -104.22 Pf 10.0 km pic.twitter.com/wY7Tvxweo7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 14, 2026

De acuerdo con el reporte, el epicentro definitivo se localizó a 387 kilómetros al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, a una profundidad de 10 kilómetros, en las coordenadas geográficas de latitud 15.05 y longitud -104.22.

El reporte preliminar previo, emitido minutos después del evento, ubicaba el fenómeno en una magnitud de 4.7 a 286 kilómetros al suroeste de la misma demarcación costera. Este tipo de variaciones suele ser habitual en el monitoreo sísmico mientras los analistas procesan la información completa recibida por las diversas estaciones de la red sismológica nacional.

Debido a que el movimiento ocurrió en aguas profundas del Océano Pacífico y a una distancia considerable de la franja continental, la percepción del sismo fue prácticamente nula en las zonas urbanas de la entidad y no se requirió la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México ni en el valle central del país.