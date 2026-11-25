Un temblor de magnitud 5.3 se registró al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Autoridades activaron protocolos y descartaron riesgo de tsunami

Un movimiento telúrico de magnitud 5.3 se registró durante la madrugada de este martes 24 de noviembre en las costas de Chiapas, lo que llevó a las autoridades federales y estatales a poner en marcha los protocolos de atención y vigilancia ante posibles afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del temblor se localizó a 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de seis kilómetros.

El organismo detalló que el fenómeno ocurrió a las 05:51:43 horas, con coordenadas de latitud 14.48 y longitud -93.40.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 119 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 05:51:43 Lat 14.48 Lon -93.40 Pf 6 km https://t.co/C3Ck83fwFy — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 24, 2026 Tras el registro del movimiento sísmico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre la activación de los procedimientos correspondientes para dar seguimiento a la situación. Por su parte, Protección Civil de Chiapas señaló que mantiene un monitoreo permanente en las distintas regiones del estado, además de comunicación con las autoridades competentes para atender cualquier reporte relacionado con el temblor. Las labores de supervisión buscan identificar posibles daños y dar respuesta ante cualquier eventualidad derivada del movimiento telúrico. Descartan posibilidad de tsunami en el Pacífico mexicano Uno de los aspectos confirmados por las autoridades fue la ausencia de condiciones para la formación de un tsunami a consecuencia del sismo. La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que, con base en el boletín emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar), no se prevé la generación de este fenómeno en las costas del Pacífico mexicano. Asimismo, se descartaron variaciones significativas en el nivel del mar relacionadas con el movimiento registrado frente a las costas de Chiapas. Mientras tanto, las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones en la entidad para detectar cualquier posible afectación.