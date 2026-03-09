Sinaloa registra su primera defunción por sarampión

El análisis epidemiológico indica que Jalisco se consolida como el principal foco del brote este año con 3 mil 402 contagios

El estado de Sinaloa se sumó a la lista de entidades con defunciones asociadas al sarampión en México, con lo que el país acumula 34 muertes confirmadas durante el brote que se mantiene activo entre 2025 y 2026.

De acuerdo con el informe epidemiológico con corte al 6 de marzo de 2026 del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Febriles Exantemáticas, las defunciones se concentran principalmente en el norte y occidente del país.

Chihuahua registra el mayor número de fallecimientos con 21, seguido de Jalisco con cuatro y Durango con dos. Mientras tanto, Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y ahora Sinaloa reportan una muerte cada uno.

Más de 12 mil casos confirmados

México acumula 12 mil 556 casos confirmados de sarampión y 32 mil 372 casos probables que continúan en análisis, lo que confirma que el virus mantiene transmisión activa en el país.

Del total de notificaciones registradas por el sistema de vigilancia epidemiológica, 14 mil 853 casos han sido descartados y 4 mil 963 permanecen en estudio, lo que refleja la presión diagnóstica en los servicios de salud.

El brote se encuentra presente en los 32 estados de la República y se distribuye en 423 municipios, lo que evidencia una expansión territorial sostenida. Con base en los casos confirmados, la tasa de letalidad nacional se mantiene en alrededor de 0.27 por ciento.

El brote se desplaza hacia otras regiones

El análisis epidemiológico indica que la fase más intensa del brote ocurrió durante 2025 en el norte del país, particularmente en Chihuahua, considerado el epicentro inicial.

Esa entidad acumuló 4 mil 495 casos en 2025 y suma 28 contagios en lo que va de 2026, para un total de 4 mil 523 casos, lo que muestra una reducción importante en la transmisión actual.

En contraste, Jalisco se consolidó como el principal foco del brote durante 2026. La entidad registró 664 casos en 2025 y acumula 3 mil 402 contagios en lo que va de 2026, para un total de 4 mil 066.

Chiapas también presenta un crecimiento significativo con 247 casos en 2025 y 3 mil 521 en 2026, lo que eleva el acumulado a 3 mil 768 contagios.