Sinaloa encabeza aumento de pobreza laboral: Inegi

La pobreza laboral en México disminuyó durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, aunque la tendencia no fue uniforme entre las entidades federativas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el porcentaje de población cuyo ingreso laboral resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria pasó de 35.1% a 31.9% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

En el segundo trimestre de 2026, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 31.9%, una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales.



Según ámbito de residencia, la población en… pic.twitter.com/mZdNA2Wto7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 26, 2026

En las zonas rurales, el indicador descendió de 49.1% a 44.7%, mientras que en las áreas urbanas pasó de 30.8% a 28.3%.

Sinaloa registra el mayor deterioro

El descenso nacional contrastó con lo ocurrido en 13 entidades federativas, donde la pobreza laboral aumentó durante el último año.

Sinaloa registró el mayor incremento, con 3.7 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Después se ubicaron Coahuila, con 2.6 puntos, y Michoacán, con 2.4 puntos porcentuales.

El Inegi considera en situación de pobreza laboral a la población cuyo ingreso laboral per cápita no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria correspondiente a su ámbito de residencia.

En contraste, la pobreza laboral disminuyó en 19 entidades federativas durante la comparación anual.

Morelos tuvo la reducción más pronunciada, con 11.7 puntos porcentuales, seguido de Querétaro, con 10.5 puntos. El Estado de México y San Luis Potosí ocuparon el tercer lugar, con una disminución de 9.3 puntos cada uno.

Por proporción de población en pobreza laboral, Chiapas encabezó el indicador durante el segundo trimestre de 2026, seguido de Oaxaca y Guerrero.

En el extremo contrario se ubicaron Baja California Sur, Baja California y Colima, entidades que registraron los menores porcentajes.

Michoacán y Guerrero aumentan en un trimestre

La comparación entre el segundo trimestre de 2026 y los primeros tres meses del año mostró un comportamiento diferente.

Nayarit registró el mayor aumento trimestral, con 5.7 puntos porcentuales, seguido de Michoacán, con 5.2 puntos, y Guerrero, con 4.5.

Por el contrario, Sonora tuvo la mayor reducción, con 2 puntos porcentuales; Chihuahua disminuyó 1.7 puntos y Chiapas registró una baja de 1 punto.

A nivel nacional, la pobreza laboral aumentó 1.2 puntos porcentuales entre el primer y segundo trimestre de 2026, al pasar de 30.7% a 31.9%.