Sinaloa cancela festejo patrio debido a violencia en el estado

El gobernador Rubén Rocha canceló los festejos patrios en Sinaloa por la crisis de violencia; solo se realizará un acto cívico por el Grito de Independencia

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este domingo la cancelación de los festejos patrios por el Grito de Independencia, los cuales se limitarán a un "acto cívico", en medio de la crisis de violencia que atraviesa el estado.

En un video difundido en redes sociales, Rocha Moya explicó que la decisión responde a la finalidad de "asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos" de los sinaloenses.

"Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estado, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra Independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas", señaló.

Además, el gobernador agradeció a los artistas que estaban contemplados para los festejos, e invitó a las familias a festejar en sus hogares "el orgullo de ser mexicanas y mexicanos".

Entre los artistas que se iban a presentar en la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa, en Culiacán, estaban el español Miguel Bosé, la estadounidense Marisela y José Ángel "El Coyote".

Este es el segundo año consecutivo en que los festejos multitudinarios se cancelan en Sinaloa en esta fecha, luego de que a inicios de septiembre de 2024 estalló una crisis de violencia principalmente en Culiacán, capital del estado, debido a una pugna interna del cartel de Sinaloa.

Dicho conflicto se desató tras la detención en julio pasado de Ismael 'el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.

La pugna entre las facciones del cartel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, ha causado, desde el 9 de septiembre de 2024, alrededor de 1,830 muertes y 2,390 desapariciones forzadas, según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).