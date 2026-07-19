Sinaloa activa operativo con más de 18 mil elementos

El estado inició el Operativo Verano Seguro 2026 con más de 18 mil elementos para brindar seguridad durante las vacaciones

Sinaloa puso en marcha el Plan Operativo Verano Seguro 2026, estrategia en la que participarán 18 mil 309 elementos de distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para brindar apoyo y protección durante el periodo vacacional.

El operativo fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública, general Sinuhe Tellez López, quien acudió en representación de la gobernadora Yeraldine Bonilla al evento de arranque realizado en la avenida Camarón Sábalo.

Durante la presentación, el funcionario destacó que el despliegue contará con el programa Ruta Segura, mediante el cual autoridades mantendrán presencia en carreteras federales, estatales y locales para ofrecer acompañamiento y auxilio a los conductores.

Esperan millones de visitantes

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, informó que las expectativas para la temporada vacacional son positivas y estimó que Sinaloa podría recibir alrededor de 2 millones de visitantes en todo el estado.

Además, señaló que se prevé alcanzar una ocupación hotelera del 73 por ciento a nivel estatal, mientras que en Mazatlán se espera la llegada de un millón 440 mil turistas nacionales y extranjeros, con una ocupación cercana al 80 por ciento.

Al arranque del operativo asistieron la alcaldesa municipal Minerva Osuna, la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, así como integrantes de las corporaciones de seguridad y equipos de emergencia.