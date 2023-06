¿Sin dinero y sin pareja? Hoy se celebra a San Antonio

La iglesia celebra a San Antonio de Padua cada 13 de junio y se cree que ayuda a encontrar encontrar objetos perdidos, el amor y el dinero

Junio 13, 2023

Si eres de los que aún sigue buscando el amor y ya has intentado de todo, ¡no te rindas! Antes de descargar Tinder, Bumble o cualquier otra apps de citas todavía queda una opción, y es la ayuda divina de San Antonio de Padua, santo patrono que te ayuda a encontrar todo, incluido el amor y el dinero.



Este lunes 13 de junio es su día, la iglesia Católica celebra la fiesta de San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia y patrono de los pobres, de los enamorados y se le invoca para encontrar pareja, para fortalecer las relaciones matrimoniales y para resolver problemas en el amor.

De acuerdo con la tradición, para pedirle un milagro a San Antonio debes obtener 13 monedas de cualquier denominación regaladas de personas solteras de tu sexo puesto, llevarlas el día 13 de cualquier mes al templo y dárselas al Santo, sumado a que deberás de encender una veladora blanca y rezarle 13 padres nuestros, 13 Ave Marías, 13 gloria y la oración de San Antonio de Padua.

Hay quien dice que debes llevar un listón color rojo, le haces 13 nudos y en cada uno de estos haces una petición, además deberás llevar una vela color rojo y cuando la prendas le rezas la oración a San Antonio.

Cabe mencionar que por 13 días consecutivos tendrás que realizar las oraciones.

Otra costumbre muy conocida entre los mexicanos es poner la figura de San Antonio de cabeza hasta que haya cumplido el pedido. Sin embargo, esto no es una práctica sacramental.





Algo que también se acostumbra es que a San Antonio le quites al niño que tiene a su lado y lo escondas hasta que consigas novio, también debes rezar su oración con mucha fe.

¿Quién era San Antonio de Padua?

San Antonio de Padua, cuyo nombre de bautismo era Fernando Martins de Bulhões, nació en Lisboa, Portugal, en 1195. Ingresó en la orden franciscana y pronto se destacó por su profundo conocimiento teológico y su habilidad como predicador. Sus sermones, llenos de sabiduría y compasión, cautivaron a las multitudes y lo convirtieron en uno de los predicadores más influyentes de su tiempo.

Cuentan que mientras oraba en su habitación se le apareció Jesús, le puso las manos al cuello y lo besó. Antonio recibió esta gracia extraordinaria porque mantuvo su alma limpia incluso del más mínimo pecado y amaba mucho a Jesús.

Murió el 13 de junio de 1231 a la edad de 36 años, en el monasterio de las Clarisas de Arcella, Italia. Treinta y dos años después sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Antonio de Padua, Italia.

La lengua de San Antonio se conservaba íntegra, sin haberse corrompido mientras que el cuerpo estaba aniquilado.

Sucedieron muchos milagros después de su muerte.

Fue canonizado en el año 1231 por el Papa Gregorio IX, quien era su amigo, y la gente comenzó a rezar por la intercesión de San Antonio cuando se perdieron o fueron robados objetos.

A continuación algunas de las oraciones que le puedes realizar a San Antonio de Padua:



Oración a San Antonio por los novios

“Glorioso San Antonio, que sois considerado protector de los novios, ayúdame a encontrar el amor de mi vida!

Sé que, así como yo, alguien me busca también. Coloca en mi camino el amor de una persona con la que pueda compartir mis días con alegría, amor y serenidad.

Creo firmemente en tu fuerza y poder y espero con fe la respuesta a mi pedido. Amén”.

Oración a San Antonio para encontrar a tu esposo o esposa

“Tú que estás lleno de gloria, amor y de infinita bondad, te aclamo hoy a ti que eres bueno con todo aquel que necesita tu ayuda. Que eres piadoso con todo aquel que busca la felicidad de tener un amor ideal a su lado. Tú que estás lleno de amor te imploro que puedas concederme la dicha y la felicidad de poder concentrar el amor que me acompañará siempre. Te suplico encontrar a esa persona ideal, mi otra mitad, el complemento a mi vida, la pieza que me falta para armar mi mundo.

Tú que tienes una gran cantidad de virtudes, te pido que me ayudes, que me des ese milagro de amor. Te entrego mi corazón para alcanzar ese amor verdadero que tanto sueño. Hoy acudo a ti en mi desespero, pero lleno de amor, eres una persona pura, eres una persona buena y confío en ti para conseguir esta ayuda. Tú eres piadoso, tú eres encantador, eres esa persona que siempre está buscando la felicidad de los demás, por eso te pido que me ayudes a encontrar esa alma gemela que espera por mí, que piensa en mí preguntándose también en que parte del mundo estaré. Solo pienso en el momento que podamos unir nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros corazones. Sé que tú me escucharás y me ayudarás con mis plegarias y así mi alma encuentre la felicidad junto a mi amor eterno. Haz que el amor renazca en mí como flor en primavera y permíteme encontrar a ese ser en este mundo. Concédeme la alegría de compartir mi alama y dame dicha y prosperidad cuando eso suceda.

Tú que eres experto en los asuntos del amor. Tú que encaminas por buenas sendas nuestros sentimientos y amores. Tú que nos ayudas a cumplir nuestros deseos cambiando nuestras tristezas por felicidad, escucha esta humilde súplica que hago desde lo profundo de mi soledad. Haz desaparecer la soledad que estoy viviendo. Llena este vacío que hay en mi vida sentimental. Deseo con todas mis fuerzas que llegue un amor bueno, un amor verdadero e incondicional. Deseo una persona que me completamente y formar así una pareja llena de amor. Haz querido San Antonio que el amor llegue a mi corazón. Quiero que aparezca mi alma gemela y que sea una persona respetuosa, generosa y abierta. Que sea noble, justa y de buen corazón. Que sea un buen ser humano lleno de dulzura, dispuesta a dar y recibir amor. Poderoso San Antonio, no permitas que mis súplicas queden sin respuesta. Yo tengo mucho amor para dar y sé que puedo hacer feliz a la persona que me entregue su amor, por eso te ruego que me concedas tu ayuda. Hoy abro mi corazón al amor y por eso te imploro que se quede conmigo una buena temporada. San Antonio este favor jamás será olvidado. Siempre tendré presente en mi alma tu misericordia. Amén'.

La oración milagrosa

“Oh bendito San Antonio, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos. Te ruego intervenir por mi favor. Susurra mi petición al Niño Jesús, quien amaba ser sostenido entre tus brazos…

(Menciona tu petición)

Oh San Antonio, santo de los milagros, cuyo corazón estaba lleno de compasión, ruego escuches mi plegaria y por siempre tendrás mi gratitud. Amén”.

Oración a San Antonio por las Cosas Perdidas

“Glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar aquello que ha sido perdido. Ayúdame a encontrar la gracia de Dios y a hacerme devoto al servicio de Él y de las virtudes. Permíteme encontrar lo que he perdido y de esta manera enséñame la presencia de tu bondad. (Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.)”

Oración en una necesidad a San Antonio

'¡Oh bendito San Antonio de Padua! Como uno de tus devotos me dirijo a ti en este día. A tí elevo mis débiles oraciones. Tu protección imploro y bajo ella espero merecer del Altísimo el ser socorrido en mis necesidades.

Bien ves, santo mío, que, llenos de amor, de respeto y de confianza, claman a ti todos cuantos se ven en alguna necesidad o peligro; a ti clama el enfermo en el lecho del dolor, el encarcelado desde su lóbrego calabozo, el cautivo desde su mazmorra, el sencillo pastor desde su rústica cabaña, el peregrino en su largas y penosas expediciones, el navegante entre las espumosas olas del mar.

Unos y otros esperan vencer con tu amparo los obstáculos que se oponen a su falcidia en el camino de la vida; unos y otros esperan ver satisfechos sus deseos; todos en fín, confían por tu mediación verse remediados en sus necesidades.

Séalo yo al presente, ¡oh milagroso Santo! Alcance yo por tu mediación el poderoso auxilio del cielo, que puede en nuestras tribulaciones sacarnos ilesos y triunfantes. Amén'.

Oración a San Antonio de Padua para el dinero

'¡Oh San Antonio! Hoy me inclino ante ti para pedir por una bendición, necesito que mi situación económica mejore pronto, porque en estos momentos el dinero no me es suficiente para cubrir mis necesidades, ni las de mi familia.

Mi fe me mantiene fuerte para sobrellevar esta situación, no busco una gran cifra de dinero, ni tampoco te pido lujos, solo te suplico dinero para cubrir mis necesidades básicas y las de mi familia, y así aliviar mi estrés y ansiedad.

San Antonio, dame paz y serenidad hasta que el trabajo correcto llegue, tengo mucho para dar, solo necesito una oportunidad para demostrarlo, en ti confío. Amén'.