Siguen las quejas por la gestión del nuevo examen de la UNAM

La UNAM suspendió las inscripciones después de detectar resultados estadísticamente atípicos y el posible uso de IA u otras formas de ayuda externa

Aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestaron su inconformidad con el proceso para repetir el examen de admisión, ordenado tras la polémica por posibles trampas con inteligencia artificial (IA).

La UNAM aplicó por primera vez completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura entre mayo y junio, pero suspendió las inscripciones después de detectar resultados estadísticamente atípicos y el posible uso de IA u otras formas de ayuda externa.

Para verificar los resultados, la institución convocó a 58,783 aspirantes a una evaluación presencial, que se realizará del 12 al 19 de agosto únicamente en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Fotos: EFE

Sin embargo, algunos aspirantes que alcanzaron el puntaje requerido aseguraron que no han podido obtener su cita, lo que mantiene en incertidumbre su participación a dos días del inicio de la evaluación.

“Si se tiene que volver a hacer, pues lo hacemos, pero aquí el problema es que no nos están dejando hacerlo”, afirmó Grecia, nombre utilizado para proteger su identidad ante las agresiones que, según denunció, varios aspirantes han sufrido en redes sociales.

La joven, quien obtuvo 104 aciertos para ingresar a Medicina, explicó que ha acudido a distintas oficinas universitarias y enviado correos electrónicos sin conseguir una solución que le permita presentar la prueba.

“Nos dan largas, nos mandan de un lugar a otro. La fecha de atención nos la dan para después de los exámenes de control, pero ya no nos serviría de nada”, lamentó.

Su padre, Javier Ramos, quien la acompañó desde Cuernavaca para buscar una solución, explicó que la familia ya había rentado un departamento tras conocer que la joven fue seleccionada y ahora enfrenta nuevos gastos de traslado.

No obstante, afirmó que lo “más difícil” ha sido ver que su hija, después de esforzarse y ser seleccionada, quedó sin cita y sin una respuesta clara de la Universidad.

Las dificultades para obtener citas se sumaron al reclamo principal de los inconformes, explicó Emiliano De la Cruz, vocero de la movilización, quien exigió que el examen de control no modifique la selección original.

“No tiene por qué tener efectos sobre los ya seleccionados. Si la Universidad tuvo el error, no tenemos por qué pagarlo”, sostuvo.

De la Cruz señaló que varios aspirantes inicialmente seleccionados recibieron mensajes que los excluyen de la evaluación, mientras otros fueron citados en estados distintos pese a haberse mudado ya a Ciudad de México.

Como ejemplo, relató que un joven de Oaxaca ya se había mudado a Ciudad de México después de ser seleccionado, pero fue citado en su estado de origen y tendrá que regresar para presentar la prueba.

“Tengo otro compañero que es de Ameca, Jalisco. Se vino a vivir igual a Ciudad de México y le toca hacerlo hasta León”, añadió.

Según el vocero, estos jóvenes deben sumar el nuevo viaje a los gastos de renta y alimentación que ya habían asumido tras trasladarse a la capital mexicana.

“Son varias cosas las que no está tomando en cuenta la Universidad”, sostuvo.

Pese a estos nuevos problemas, afirmó que la principal exigencia continúa siendo que el examen de control no anule los resultados obtenidos originalmente por los aspirantes seleccionados.

“Si la Universidad tuvo el error, no tenemos por qué pagarlo”, concluyó.

“Respeten mi lugar” y “Respeten mi derecho a la educación”, se leía en las pancartas de algunos de los manifestantes.

El domingo, la UNAM informó en un comunicado que 43,619 aspirantes, equivalente al 74.3 % de los 58,783 convocados, ya habían obtenido su cita con fecha, sede y horario.