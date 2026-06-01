Siete reos mueren durante riña dentro de penal en Sinaloa

El penal de Aguaruto tiene una población de 2,294 personas privadas de la libertad, pese a que su capacidad oficial es de 1,855 internos

Una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó un saldo de siete internos muertos y uno más lesionado, en un nuevo episodio de violencia dentro del sistema penitenciario de Sinaloa.

El enfrentamiento ocurrió durante la mañana del domingo en el penal ubicado a las afueras de la capital sinaloense, lo que provocó la movilización de corporaciones estatales y federales para recuperar el control del centro penitenciario.

Autoridades retoman control del penal

La Secretaría de Seguridad estatal informó que, tras la riña entre personas privadas de la libertad, las fuerzas de seguridad ingresaron al reclusorio, tomaron el control de las instalaciones y restablecieron el orden.

De manera preliminar, las autoridades reportaron siete internos fallecidos y un lesionado, aunque no se difundieron de inmediato las identidades de las víctimas ni el motivo que originó la confrontación.

El área donde ocurrió el enfrentamiento quedó bajo resguardo mientras personal ministerial y pericial realizó las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos.

El penal de Aguaruto tiene una población de 2,294 personas privadas de la libertad, pese a que su capacidad oficial es de 1,855 internos.

Esta sobrepoblación ha sido señalada como uno de los factores que complican la operación y vigilancia dentro de los centros penitenciarios, especialmente en entidades con altos niveles de violencia.

En el caso de Sinaloa, el incidente ocurre en medio de un contexto de inseguridad marcado por enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, situación que ha impactado distintos puntos del estado durante los últimos meses.

Violencia penitenciaria vuelve a encender alertas

La riña en Aguaruto se suma a otros hechos recientes registrados en centros penitenciarios del país, incluido un motín ocurrido dos semanas atrás en Sonora, donde murieron dos personas y siete más resultaron heridas, entre ellas un custodio.

Especialistas han advertido que el hacinamiento, el uso extendido de la prisión preventiva y la falta de personal de custodia pueden favorecer condiciones de corrupción, autogobierno y violencia al interior de las cárceles.

Las investigaciones continúan para determinar cómo se originó la confrontación, si se utilizaron armas hechizas y si existieron fallas en los protocolos internos de seguridad del penal de Aguaruto.