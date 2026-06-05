'Si falleció, le avisamos'; IMSS responde a polémico comentario

La respuesta fue considerada por usuarios y familiares como una muestra de falta de empatía en un momento de incertidumbre y preocupación.

La difusión de un video grabado dentro del Hospital General Regional No. 20 “Carmen Serdán” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Puebla, generó una ola de reacciones e indignación en redes sociales luego de que una trabajadora respondiera a un familiar de una paciente que llevaba varias horas sin recibir información sobre su estado de salud.

En las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales, se observa a un hombre que solicita información sobre su esposa, quien había ingresado al hospital con una hemorragia.

De acuerdo con su relato, habían transcurrido alrededor de ocho horas sin que el personal médico o administrativo le proporcionara una actualización sobre la condición de la paciente.

La respuesta que provocó la molestia

Ante la insistencia del familiar, la trabajadora respondió que, en caso de que la paciente hubiera fallecido, se le informaría para realizar los trámites correspondientes del certificado o acta de defunción.v

El hombre explicó que su desesperación no estaba relacionada únicamente con la respuesta recibida, sino con la ausencia de información durante varias horas sobre el estado de salud de su esposa. Según se escucha en el video, buscaba conocer si la mujer continuaba estable, si seguía siendo atendida o si había presentado alguna complicación médica.

En el Hospital General de Zona No. 20 "Carmen Serdán", del #IMSS, antes llamada #SanAlejandro, una empleada respondió con una falta de empatía y profesionalismo terrible, a un hombre que preguntaba por la salud de su esposa, internada por una hemorragia interna.



La contestación… pic.twitter.com/fQwdk6UFGl — Janeth León M (@janethleontv) June 4, 2026

IMSS Puebla fija postura sobre lo ocurrido

Tras la difusión del video, el IMSS en Puebla emitió un posicionamiento oficial en el que señaló que la atención digna, empática y respetuosa hacia pacientes y familiares es una obligación para todo su personal. La institución indicó que las expresiones atribuidas a la trabajadora no representan los principios ni los valores con los que opera el organismo.

Asimismo, informó que estableció contacto con el familiar involucrado para dar seguimiento al caso y brindar atención a sus inquietudes. También confirmó el inicio de procedimientos internos para revisar lo sucedido y determinar las medidas que correspondan conforme a la normatividad institucional y al Contrato Colectivo de Trabajo.