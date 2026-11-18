Explicó que visitará un hospital inteligente en territorio chino, debido al interés de su gobierno por impulsar la colaboración bilateral con China

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante una videollamada enlazada con la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo confirmó que llevará a cabo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos.

"Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”, reveló.

Explicó que su visita a China ha incluido encuentros de carácter económico y diplomático, además de reuniones para fortalecer la cooperación tecnológica, científica, turística y comercial con otras naciones.

Estuvimos hablando de lo importante que es la relación México-China: Sheinbaum

La mandataria federal informó que presentó el Plan México y expuso las inversiones que se desarrollan en el país en materia de infraestructura carretera, generación eléctrica, transmisión, distribución y puertos.

Posteriormente, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en la que participaron integrantes de los gabinetes de ambos gobiernos.

Sheinbaum explicó que abordaron la importancia de estrechar la relación entre México y China en sectores como el desarrollo tecnológico, científico, turismo y otras áreas estratégicas.

“Estuvimos hablando de lo importante que es la relación México-China y cómo debemos estrechar estas relaciones en materia de desarrollo tecnológico, científico, turismo y en algunas otras áreas fundamentales para el desarrollo de México y de China”, señaló.

La presidenta también explicó que visitará un hospital inteligente en territorio chino, debido al interés de su gobierno por impulsar la colaboración bilateral en temas de salud.

Reunión con Mark Carney y avances del Plan de Acción México-Canadá

Como parte de sus actividades, Sheinbaum también sostuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien revisó los avances del Plan de Acción México-Canadá, establecido hace poco más de un año.

La mandataria federal destacó que el acuerdo ha permitido fortalecer el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.

“Ha aumentado el comercio México-Canadá, también han aumentado las inversiones de Canadá en México y de México en Canadá, así que este plan de acción ha tenido mucho efecto”, expresó.

Agregó que ambos gobiernos identificaron nuevas oportunidades de cooperación, tanto en sus relaciones bilaterales como en sus vínculos con otras naciones.

Finalmente, Sheinbaum señaló que espera conectarse nuevamente con la conferencia matutina durante su estancia en China y adelantó que participará en las actividades de líderes de Estado de la APEC antes de regresar a México.