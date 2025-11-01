Sheinbaum y Lula reactivan lazos económicos entre México y Brasil

Ambos países buscan fortalecer su relación económica con un tratado que impulse inversiones, biocombustibles y cooperación social rumbo a 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos mandatarios reafirmaron su voluntad de avanzar hacia un nuevo acuerdo comercial que refuerce la relación económica entre ambos países.

A través de redes sociales, Sheinbaum destacó que el diálogo abordó la “complementariedad económica y las oportunidades de colaboración”, subrayando el compromiso de mantener la cooperación bilateral. Por su parte, Lula da Silva señaló que Brasil busca “concluir un nuevo tratado comercial con México” para profundizar la alianza estratégica entre las dos economías más grandes de América Latina.

Hablamos con el presidente de Brasil, @LulaOficial, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países.



Durante la charla, el mandatario brasileño compartió los resultados de su reciente gira por Asia, donde destacó el potencial de cooperación entre América Latina y el Sudeste Asiático. Además, mencionó el interés de México en colaborar en la producción de etanol, así como en programas sociales orientados a combatir el hambre y la pobreza.

En materia ambiental, Lula adelantó que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, representará a México en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém, Brasil.

La conversación marca la continuidad del diálogo bilateral iniciado tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a México en agosto pasado. Durante ese encuentro, ambos gobiernos acordaron actualizar los Acuerdos de Complementación Económica y avanzar hacia un nuevo Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones para 2026.

Como parte de estos esfuerzos, México y Brasil firmaron un Memorándum de Entendimiento para promover inversiones, impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y fortalecer la cooperación en biocombustibles y salud pública.

Con esta nueva etapa de diálogo, ambos gobiernos buscan revitalizar la relación bilateral y ampliar las oportunidades comerciales, sociales y energéticas entre México y Brasil.