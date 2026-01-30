Sheinbaum sostiene 'productiva y cordial' llamada con Trump

La presidenta detalló que la llamada tuvo una duración aproximada de 40 minutos y que se abordaron diversos temas, entre ellos la seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este jueves que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual calificó como cordial y de resultados positivos, especialmente en asuntos comerciales y en la coordinación entre ambos gobiernos.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria señaló que durante el diálogo se registraron avances en temas económicos y en el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Este intercambio representa la segunda conversación entre ambos jefes de Estado en el último mes, en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por declaraciones previas del mandatario estadounidense relacionadas con el combate a los cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum indicó que uno de los acuerdos alcanzados fue mantener abiertos los canales de comunicación y dar continuidad al trabajo conjunto entre los equipos de ambos países. También destacó que tuvo la oportunidad de saludar a la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Durante su conferencia matutina, la presidenta detalló que la llamada tuvo una duración aproximada de 40 minutos y que se abordaron diversos temas, entre ellos la seguridad. Señaló que ambos coincidieron en que la relación bilateral avanza de manera favorable.

En el ámbito comercial, explicó que se habló sobre el T-MEC, aunque aclaró que todavía no hay definiciones concretas, pero sí progresos importantes en las conversaciones.

La mandataria también confirmó que se tocó el tema de Canadá, tras las declaraciones del primer ministro Mark Carney durante el Foro de Davos, en las que cuestionó algunas políticas del presidente Trump. En ese sentido, Sheinbaum reiteró que México mantiene su compromiso con el acuerdo trilateral.

Asimismo, destacó que México cuenta con un acuerdo comercial privilegiado, al no enfrentar los aranceles que se aplican a otros países, y señaló que se discutió la situación de la industria automotriz, particularmente los gravámenes impuestos por Estados Unidos a ciertas autopartes mexicanas, tema que aún continúa en análisis.

Sheinbaum agregó que el presidente estadounidense la invitó a visitar Estados Unidos, aunque por el momento no se estableció una fecha específica para dicho encuentro.

La conversación se da en un momento clave para la relación bilateral, marcada por negociaciones comerciales, cooperación en seguridad y migración, así como por la próxima revisión del T-MEC, en un escenario de ajustes y tensiones tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El Gobierno de México ha reiterado que su vínculo con Washington se sustenta en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, principios que la presidenta ha enfatizado desde el inicio de su administración en octubre de 2024.



