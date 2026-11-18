Sheinbaum había señalado que una reunión con Trump podría realizarse durante la cumbre del G20, prevista para mediados de diciembre en Miami, Florida

Claudia Sheinbaum y Donald Trump tienen previsto conversar este miércoles 18 de noviembre en Shenzhen, China, al margen de la cumbre de líderes de la APEC. El acercamiento se incorporó a la agenda de la presidenta mexicana después de que inicialmente no estuviera contemplado un encuentro privado entre ambos mandatarios.

La conversación ocurrirá en un contexto de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, aunque no se han anunciado los temas que abordarán ni posibles acuerdos.

Sheinbaum anticipa una conversación breve

Desde Shenzhen, la mandataria confirmó que tendría contacto con su homólogo estadounidense y describió el encuentro como un saludo. Durante un enlace con la conferencia matutina del martes, declaró: “Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”.

La agenda mexicana incluye la reunión, pero no precisa su hora ni el lugar. Por su parte, la Casa Blanca no ha difundido una confirmación específica sobre esta conversación.

Antes de anunciarse el acercamiento, Sheinbaum había señalado que una reunión con Trump podría realizarse durante la cumbre del G20, prevista para mediados de diciembre en Miami, Florida.

El encuentro sigue a reuniones con Canadá y China

El martes, la presidenta mexicana se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien acordó ampliar la relación bilateral. Ambos gobiernos mantienen diferencias comerciales con Washington y comparten con Estados Unidos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El comercio regional y las amenazas de nuevos aranceles estadounidenses forman parte del contexto del encuentro, pero no constituyen una agenda confirmada para la conversación entre Sheinbaum y Trump.

La mandataria mexicana también sostuvo una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, como parte de sus actividades diplomáticas en Shenzhen. Carney tuvo igualmente un encuentro con el dirigente del país anfitrión.

La cumbre de líderes de la APEC reúne a representantes de 21 economías de Asia-Pacífico y se desarrollará el 18 y 19 de noviembre bajo la presidencia de China.