Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Trump en China y aseguró que ambos gobiernos avanzan en la agenda común bilateral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en China, donde aseguró que ambos gobiernos continúan avanzando en los temas de interés bilateral.

“ Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, publicó la mandataria mexicana tras el encuentro.

La reunión se realizó en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

El encuentro tuvo lugar en el hotel The Langham, en Shenzhen, donde Trump se hospeda durante su participación en la cumbre. La reunión fue privada y se realizó al margen de las actividades oficiales de la APEC.