Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo

La presidenta informó que la conversación duró ocho minutos y reiteró que el operativo contra “El Mencho” fue ejecutado por México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante su conferencia matutina del 25 de febrero de 2026, la mandataria detalló que la conversación se realizó el lunes y tuvo una duración aproximada de ocho minutos.

Llamada breve tras el operativo

“Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Sheinbaum indicó que el mandatario estadounidense buscó conocer la situación de seguridad tras la operación realizada en Jalisco, la cual fue encabezada por autoridades mexicanas.

La presidenta enfatizó que el despliegue contra “El Mencho” estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que Estados Unidos únicamente proporcionó apoyo en inteligencia.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que esencialmente fue en inteligencia, y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa”, sostuvo.

De acuerdo con el informe oficial, el líder criminal fue ubicado en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde se realizó el operativo militar.

Coordinación bilateral “va muy bien”

Sheinbaum relató que durante la llamada explicó a Trump cómo se desarrolló la acción y reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se mantiene en buenos términos.

“Ah bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Que estés bien”, dijo al describir el tono cordial del diálogo.

La mandataria también aclaró que, por ahora, no existe una reunión presencial programada con el presidente estadounidense.

Previamente, Trump afirmó en su discurso del Estado de la Unión que amplias zonas de México han estado bajo control de grupos criminales y destacó que se había abatido a “uno de los capos más siniestros del cártel”.

El Gobierno de México ha reiterado que, si bien hubo intercambio de información con autoridades estadounidenses, la operación fue ejecutada completamente por fuerzas mexicanas.

Mientras tanto, la coordinación entre ambos países en materia de seguridad continúa bajo seguimiento de los respectivos gabinetes.