Sheinbaum respalda llamado de AMLO en apoyo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el mensaje de López Obrador para apoyar al pueblo cubano frente al bloqueo económico y las restricciones de combustible

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este domingo su respaldo al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba ante el bloqueo económico y las restricciones en el suministro de combustible impuestas por Estados Unidos.

Durante un acto público en Compostela, en el estado de Nayarit, la mandataria señaló que el exmandatario publicó recientemente un mensaje en redes sociales en el que expresó su preocupación por la situación que enfrenta la isla caribeña.

“El presidente López Obrador, que está ahora en retiro escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: ‘Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba’”, relató Sheinbaum.

Llamado a la solidaridad

La presidenta afirmó que el pueblo cubano ha enfrentado durante años restricciones económicas y comerciales que han dificultado el acceso a diversos productos.

“Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Están sufriendo los hermanos cubanos y es un pueblo hermano, cercano”, añadió.

El sábado por la noche, López Obrador reapareció en redes sociales con un mensaje en el que invitó a apoyar al pueblo cubano mediante aportaciones a una cuenta bancaria de una asociación civil.

Tras el pronunciamiento del exmandatario mexicano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente la solidaridad y el acompañamiento de México.

“Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”, escribió el mandatario cubano en redes sociales.

Continuidad del apoyo

Sheinbaum recordó que durante la administración de López Obrador se firmaron acuerdos de cooperación con Cuba, entre ellos la contratación de médicos de la isla para trabajar en México, así como envíos de petróleo por motivos contractuales y humanitarios.

La presidenta aseguró que su Gobierno mantendrá esa línea de apoyo al pueblo cubano.

“Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”, afirmó.

También subrayó que el respaldo a la población no necesariamente implica coincidir con su sistema político.

“Hay quien dice: ‘yo no estoy de acuerdo con el Gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, expresó.

El posicionamiento ocurre en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y La Habana, aunque recientemente se han registrado acercamientos diplomáticos entre ambos países.

De acuerdo con el Partido Comunista de Cuba, representantes del Gobierno cubano han sostenido contactos con autoridades estadounidenses para identificar problemas en la relación bilateral y explorar posibles vías de cooperación.