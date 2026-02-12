Sheinbaum resalta mensaje de unidad de Bad Bunny en el Super Bowl

La presidenta destacó que el espectáculo de Bad Bunny estuvo cargado de símbolos y mensajes que apelan a la convivencia y al respeto, frente a discursos de odio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como "muy interesante" la presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl LX, al resaltar el mensaje de unidad continental que transmitió a través de su espectáculo, el cual contrastó con las duras críticas lanzadas por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el artista interpretara su repertorio en español ante una audiencia global y que al final de su actuación hiciera referencia a diversos países del continente, incluidos Estados Unidos y Canadá, lo que, dijo, refuerza una visión de integración americana.

Sheinbaum destacó que el espectáculo estuvo cargado de símbolos y mensajes que apelan a la convivencia y al respeto, y aseguró que este tipo de expresiones culturales funcionan como un contrapeso frente a discursos de odio. En ese sentido, retomó una de las frases proyectadas durante el show: que el amor es más fuerte que cualquier forma de intolerancia.

Las declaraciones de la presidenta se oponen a la postura de Trump, quien descalificó el espectáculo al considerarlo como uno de los peores en la historia del Super Bowl. El exmandatario criticó tanto el idioma de la presentación como la coreografía, asegurando que el público no comprendía las canciones.

La actuación de Bad Bunny, uno de los artistas latinos con mayor impacto a nivel internacional, generó un amplio debate en Estados Unidos, donde algunos sectores interpretaron el show como una reivindicación de la cultura latina, mientras que otros lo vieron como una expresión política en medio del clima polarizado.

El espectáculo incluyó mensajes visuales y referencias a la identidad latina en territorio estadounidense, reforzando la idea de que el amor y la solidaridad superan al rechazo y la discriminación.