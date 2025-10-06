Sheinbaum rendirá informe de gira nacional en Zócalo de CDMX

Será a partir de las 11:00 horas cuando la mandataria acuda a celebrar su primer año en administración. Detallará su visita a las 32 entidades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dio cita en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar su primer año de administración.

Decenas de mexicanos y mexicanas de diversas partes del país, acudieron hasta las calles del Centro Histórico para escuchar el mensaje de la mandataria.

De estados como Veracruz, Sinaloa y Chiapas, cientos de ciudadanos apoyaban a la presidenta con pancartas en apoyo a su administración. Entre los asistentes, se destacó la presidencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien en redes sociales, respaldó a Sheinbaum.

- Nota en desarrollo -