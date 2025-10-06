Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

Sheinbaum rendirá informe de gira nacional en Zócalo de CDMX

Por: Diana Leyva

05 Octubre 2025, 10:12

Compartir

Será a partir de las 11:00 horas cuando la mandataria acuda a celebrar su primer año en administración. Detallará su visita a las 32 entidades

Sheinbaum rendirá informe de gira nacional en Zócalo de CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dio cita en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar su primer año de administración. 

Decenas de mexicanos y mexicanas de diversas partes del país, acudieron hasta las calles del Centro Histórico para escuchar el mensaje de la mandataria.

De estados como Veracruz, Sinaloa y Chiapas, cientos de ciudadanos apoyaban a la presidenta con pancartas en apoyo a su administración. Entre los asistentes, se destacó la presidencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien en redes sociales, respaldó a Sheinbaum.

 

- Nota en desarrollo - 

Comentarios