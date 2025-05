 Sheinbaum reitera rechazo a tasa a remesas pese a rebaja al 3.5%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que el Congreso de Estados Unidos redujera del 5 % al 3.5 % la propuesta de impuesto a las remesas enviadas por migrantes, y que afectaría especialmente a México, aunque insistió en que rechaza el gravamen como "discriminatorio".

“Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5 %. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer”, apuntó la mandataria.

La gobernante mexicana reaccionó así a la aprobación este jueves por parte de la Cámara de Representantes de EUA del polémico plan fiscal del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto del 3.5 % a las remesas, por lo que ahora pasará a discusión en el Senado.

El plan, bautizado como “el gran y hermoso proyecto de ley”, pasó con una mayoría ajustada de 215-214 tras una larga sesión nocturna y luego de que congresistas republicanos conservadores, contrarios a la legislación por considerar que aumenta el déficit, sostuvieran varias reuniones con la Casa Blanca para llegar a un acuerdo.

Pese a la reducción del impuesto, Sheinbaum insistió que representantes de su Gobierno seguirán hablando, ahora con senadores republicanos y demócratas, para explicar las razones por las que no es bueno que haya impuesto a las remesas mexicanas.

“Vamos a seguir trabajando sobre este tema para que no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse dos veces el impuesto, es discriminatorio”, señaló.

México, donde estos envíos representan casi el 4 % de la economía, hila once años de incrementos anuales de remesas tras terminar 2024 con un récord de 64,745 millones de dólares y se posiciona como el segundo mayor receptor de estas divisas en el mundo solo detrás de la India.

La propuesta de una tasa del 3.5 % a las remesas enviadas por migrantes a sus familias ha sido criticada por el Gobierno mexicano por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

