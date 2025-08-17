Sheinbaum reitera que en México 'manda el pueblo' y no EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las declaraciones de Trump respecto a que México y Canadá hacen lo que su Gobierno les dice

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insistió este viernes en que en el país "el único que manda es el pueblo", tras las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México y Canadá hacen lo que su Gobierno les dice.

"El único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Chetumal, capital de Quintana Roo.

Sheinbaum minimizó las declaraciones de Trump al asegurar que el mandatario estadounidense "tiene una forma de hablar".

La reacción de la presidenta se produce luego de que Trump afirmara que, tanto México como Canadá, hacen lo que su Administración les indica en materia de seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

"México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de EUA elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y afirmó que cuando él regresó a la Casa Blanca, en enero pasado, la situación en las dos fronteras "era horrible"; sin embargo, ahora ya no: "Hay gente que dice que es un milagro", apuntó.

Sus declaraciones se dan en medio de la tensión en las relaciones bilaterales desde la llegada del magnate a la presidencia de Estados Unidos, cuando amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si no se contenía la migración de México hacia ese país, aunque Sheinbaum logró negociar la suspensión de estos gravámenes.

Además, se producen después de que esta semana México entregara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país, a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.

El jueves, también se generó controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre su espacio aéreo, aunque Sheinbaum afirmó que el sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno debido a que México no cuenta con el equipo específico requerido.

Luego de su conferencia diaria, Sheinbaum viajará a Guatemala para reunirse con el presidente de ese país, Bernardo Árevalo, y posteriormente ambos retornarán a territorio mexicano para sostener un encuentro con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, con quien firmarán acuerdos sobre conectividad, medioambiente, migración, seguridad, entre otros temas.