Sheinbaum regalaría su boleto para la inauguración del Mundial

Sheinbaum Pardo comentó que esta codiciada entrada en el palco presidencial del Estadio Azteca le podría ser entregada a algún niño o joven que no pueda asistir

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó entrever que piensa en regalar su boleto para la inauguración de la Copa del Mundo de 2026, la cual se celebrará en el Estadio Azteca.

Sheinbaum Pardo comentó que esta codiciada entrada en el palco presidencial del Estadio Azteca le podría ser entregada a algún niño o joven que no tenga la oportunidad de asistir al inmueble.

“Ayer vino el presidente de la FIFA. El 11 de junio (de 2026) es la inauguración (de la Copa del Mundo de la FIFA) en el Estadio Azteca. Ya falta poco. Fíjense que estoy pensando dárselo (el boleto) a una niña o a una joven que le gusta el fútbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio”, declaró.

Pese a esto, la mandataria, resaltó la magnitud de evento que es un inauguración de Copa del Mundo, por ejemplo el encuentro del 2022 fue visto por más de 4,000 millones de personas en todo el mundo. Además, esta tendrá un toque especial, pues será la tercera vez que el Estadio Azteca, siendo el primer inmueble que tendrá este honor.

“Es el espectáculo. El qué más se ve. La ciudad de México tiene el orgullo de ser tercera vez, por tercera vez, recibir la inauguración de un Mundial, entonces, va a ser un momento muy importante para México. Vamos a estar en los ojos del mundo y como siempre el pueblo de México es generoso, alegre, entonces va a ser algo muy muy bonito para el país”, enfatizó.

Será este jueves 11 de junio de 2026 que México vuelva a hacer historia en el fútbol mundial con una inauguración más, mientras que en todo el país se celebrarán 13 encuentros.