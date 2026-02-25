VIE 14 FEB
Sheinbaum recibe a embajador de EUA en México en Palacio Nacional

Por: Diana Leyva

24 Febrero 2026, 13:46

Previo a su llegada, el embajador mencionó que reconocía el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicana frente al operativo desplegado en Jalisco

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson arribó al Palacio Nacional bajo un fuerte dispositivo de seguridad para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante un fuerte dispositivo de seguridad, el canciller estadounidense arribó hasta las instalaciones de Palacio Nacional para sostener una reunión privada con la mandataria federal.

Previo a su llegada, el embajador mencionó que reconocía el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicana frente a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien perdió la vida el pasado domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Aseguró que el pueblo mexicano debe sentirse "orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad."

También mencionó que Estados Unidos se mantiene firme junto a las autoridades mexicanas por la responsabilidad compartida ante su lucha contra la inseguridad.

Reconoció a las corporaciones de seguridad que participaron en el despliegue registrado en el estado de Jalisco, donde siete miembros del crimen organizado perdieron la vida, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

