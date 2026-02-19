Sheinbaum propone tope a pensiones de altos mandos

La presidenta de México anunció el envío al Congreso de una iniciativa de reforma constitucional para limitar las jubilaciones y pensiones de altos mandos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de una iniciativa de reforma constitucional para limitar las jubilaciones y pensiones de altos mandos de confianza en entidades públicas, con el objetivo de que no excedan el 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que actualmente existen exfuncionarios que reciben pensiones mensuales de hasta un millón de pesos.

Como ejemplo, mencionó el caso de un exalto mando de Luz y Fuerza del Centro que percibe cerca de esa cantidad, pese a haber ocupado el cargo solo algunos años.

“Es una reforma para que, a partir de ahora, sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora no se puede recibir un millón de pesos o 300 mil pesos”, indicó.

Sheinbaum subrayó que la medida no afectará pensiones ya otorgadas ni derechos laborales de trabajadores con contrato colectivo, pues aplicará exclusivamente a empleados de confianza de alto nivel. De aprobarse, el límite rondaría los 70 mil pesos mensuales.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Estela Damián, detalló que el proyecto propone reformar el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límites a jubilaciones y pensiones en entidades públicas.

"Es un párrafo en el (artículo) 127 constitucional que tiene que ver con pensiones y privilegios. Es decir, exfuncionarios de altos mandos en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo federal", explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el gobierno federal, entre quienes actualmente perciben pensiones de entre 300 mil y hasta un millón de pesos mensuales hay extrabajadores de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Banobras, Bancomext y Nacional Financiera.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que en el caso de la extinta Luz y Fuerza del Centro existen más de 14 mil extrabajadores jubilados, con un costo anual de 28 mil millones de pesos, y que casi el 70% recibe pensiones mensuales de entre 100 mil y un millón de pesos.

La presidenta estimó que la reforma permitiría generar ahorros que se destinarían a programas sociales, en línea con la política de austeridad del actual Gobierno federal.

La iniciativa será enviada al Senado para su discusión en los próximos días.