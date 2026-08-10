Sheinbaum propone cambiar el nombre del Paso de Cortés

Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre del Paso de Cortés por “Paso de los Pueblos Indígenas” para reivindicar la memoria de las comunidades originarias

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso este domingo cambiar el nombre del histórico Paso de Cortés, ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, por “Paso de los Pueblos Indígenas”.

La propuesta fue planteada durante un acto público en Puebla, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como parte de su llamado a reconocer la presencia y resistencia de las comunidades originarias antes de la llegada de los españoles.

Sheinbaum cuestiona el nombre de Paso de Cortés

Desde el sitio histórico, la mandataria señaló que el territorio ya era recorrido por pueblos originarios mucho antes del paso de Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlan.

“Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes”, expresó Sheinbaum.

Posteriormente planteó una nueva denominación: “Llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas”.

Sheinbaum recordó que Cortés atravesó este punto después de la matanza de Cholula, ocurrida en 1519, casi dos años antes de la caída de Tenochtitlan y la consumación de la Conquista en 1521.

Una reivindicación de la memoria indígena

La propuesta forma parte de una serie de acciones y posicionamientos impulsados por el Gobierno mexicano para reivindicar la memoria de los pueblos originarios y revisar símbolos relacionados con la Conquista española.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió dejar atrás la denominación popular “Mar de Cortés” y utilizar el nombre “Golfo de California” para referirse a esa zona del océano Pacífico.

Antes de llegar a la Presidencia, cuando encabezaba el Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum promovió en 2021 el cambio de nombre de la avenida Puente de Alvarado por Calzada México-Tenochtitlan.

También respaldó que la Plaza y el Árbol de la Noche Triste fueran denominados de la Noche Victoriosa, como una referencia a la resistencia indígena frente a la invasión española.

Ya como presidenta, Sheinbaum ha mantenido un discurso centrado en la reivindicación de la memoria histórica de los pueblos originarios.

En 2024 sostuvo que el 12 de octubre no debería conmemorarse como Día de la Raza o de la Hispanidad, sino como una fecha de resistencia indígena. También afirmó que la llegada de los españoles implicó el sometimiento y la eliminación de comunidades originarias.

En febrero de 2025, la presidenta reiteró que España debía ofrecer disculpas por las “atrocidades” cometidas durante la Conquista y vinculó esta revisión histórica con la necesidad de combatir el racismo que, según señaló, persiste desde la época colonial.