Sheinbaum promete resolver crisis de agua en San Salvador Atenco

La presidenta negoció con habitantes de San Salvador Atenco tras cierre de carretera Texcoco-Lechería; se comprometió a enviar de inmediato a titular de Conagua

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó este domingo una protesta ciudadana en San Salvador Atenco, Estado de México, luego de que habitantes de la comunidad de La Pastoría bloquearan la carretera Texcoco-Lechería para exigir soluciones urgentes al problema de desabasto de agua potable.

La movilización, encabezada por alrededor de 70 vecinos, mantuvo cerrada la vialidad por aproximadamente hora y media, afectando incluso el traslado de la propia mandataria, quien se dirigía a un evento programado en Atenco.

Ante la presión de los inconformes, una comisión de mujeres representantes de la comunidad sostuvo un diálogo directo con la presidenta, quien se comprometió personalmente a que el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, atendería el conflicto este mismo domingo.

“¿Qué más palabras quieren que la palabra de la presidenta?”, respondió Sheinbaum ante las dudas de las manifestantes.

Los pobladores denunciaron que alrededor de cinco mil personas enfrentan problemas de acceso al agua, obligando a muchas familias a depender de pipas debido a fallas e incumplimientos relacionados con un pozo comunitario.

Carretera reabierta tras acuerdo

Tras recibir el compromiso federal, los manifestantes accedieron a liberar la carretera, permitiendo el paso de la comitiva presidencial y el reinicio de actividades oficiales en la zona.

El evento de Sheinbaum en Atenco comenzó con aproximadamente una hora de retraso.

La protesta reflejó el creciente malestar por el acceso desigual al agua en comunidades mexiquenses, particularmente en zonas donde habitantes acusan abandono institucional.

Además, el grupo de ejidatarios que realizó el bloqueo mantiene diferencias con sectores vinculados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización históricamente influyente en la región.