 Sheinbaum presentará el lunes reformas para desaparecidos

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que el próximo lunes presentará reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, sanciones y una base de datos única en México tras la polémica del presunto rancho de desapariciones del narcotráfico en Jalisco.

“El compromiso (es) que vienen todas estas modificaciones que tienen el objetivo, por un lado, de fortalecer la búsqueda y por otro lado fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos única en el país, que nos permitan atender el delito (de) desaparición y otros delitos", expuso la mandataria.

La presidenta señaló en su conferencia matutina que la iniciativa de reforma se presentará porque se deben fortalecer “todos los mecanismos disponibles para poder prevenir y atender la situación y atender a las víctimas”.

Recordó que actualmente cuando fallece una persona no identificada, no existe una base de datos para lograr esta identificación, además de que los estados no están obligados a alertar a todo el país cuando ocurre una desaparición.

“Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente: a quién le corresponde estatal y federalmente o municipalmente y que quede muy claro que deben quedar en la ley y, si no se hace, también sus sanciones a quien administra las bases de datos", explicó.

La presidenta reconoció que las desapariciones, con un acumulado de más de 120,000 en el país, debe abordarse “seriamente, con la verdad y sin esconder absolutamente nada” y por ello cuando se abre una carpeta de investigación por desaparición “nunca se cierra”.

En ese sentido, anunció un incremento presupuestal para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y con la reforma busca poner a disposición todo lo que existe actualmente en los estados para que esté al servicio de un sistema nacional.

Sobre el rancho de desaparecidos denunciado por el colectivo Guerreros Buscadores en Teuchitlán, Jalisco, donde encontraron ropa, en su mayoría de mujeres, así como 400 pares de zapatos en la zona, dijo que es importante que se clarifique y que salga la verdad.

“Que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades”, enfatizó.

El miércoles, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que sí hallaron restos humanos en el rancho de Teuchitlán, Jalisco.

Pero el funcionario criticó a las autoridades de Jalisco, a quienes acusó de irregularidad y omisiones, en especial por no realizar la inspección del lugar, ni la identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban.

