Sheinbaum planea invitar al Papa León XIV a visitar México

Sheinbaum consideró que una visita papal tendría un gran significado por la profunda devoción a la Virgen de Guadalupe en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que planea una llamada para extender su invitación al Papa León XIV, con el objetivo de que el sumo pontífice realice una visita a territorio mexicano, luego de que expresara su deseo de viajar a Latinoamérica y, en particular, de visitar la Basílica de Guadalupe.

“Estamos buscando una llamada con el papa. (…) Estamos buscando para poder tener aquí una reunión”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta recordó que desde el inicio del pontificado del Papa León XIV, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al Vaticano para entregarle una carta en la que se le invitaba a México, la cual sigue vigente.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora no hay ninguna confirmación, pese a que se ha especulado que el sumo pontífice podría acudir a la inauguración del Estadio Azteca, que será sede del Mundial de Fútbol en el 2026.

“Todavía no hay información de si vendría a la inauguración (...) Pero sí queremos que visite México, le hicimos la invitación desde el primer día”, apuntó.

La mandataria recordó que la intención del Pontífice de visitar la Basílica de Guadalupe fue manifestada públicamente, luego de que hace unos días, León XIV expresara a medios de comunicación que le gustaría conocer ese emblemático santuario mariano, aunque no hay un compromiso oficial.

Sheinbaum consideró que una visita papal tendría un gran significado por la profunda devoción a la Virgen de Guadalupe en México, y representaría un paso importante en la relación entre el país y la Santa Sede.

La eventual venida del pontífice se enmarca en un contexto de acercamiento institucional: desde su investidura, Papa León XIV ha expresado su deseo de retomar viajes apostólicos a América Latina, y México aparece como uno de los principales destinos que estudia.

Sheinbaum subrayó su deseo de que la visita ocurra “en su momento adecuado”, y reafirmó el compromiso de su gobierno con el respeto religioso y la cooperación interinstitucional.