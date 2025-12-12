Sheinbaum pide reforzar coordinación nacional en seguridad

La presidenta se reunió con mandatarios estatales para evaluar avances, estrategias y fortalecer la coordinación federal y estatal en la pacificación del país

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en el Palacio Nacional junto a su gabinete de seguridad, gobernadores y titulares de instituciones federales para evaluar los avances y retos en materia de seguridad pública.

En el encuentro, la mandataria señaló que la pacificación del país depende de la colaboración entre los estados, fuerzas federales y fiscalías, así como también del fortalecimiento de una política que atienda las causas de la violencia.

La reunión giró en torno a cinco ejes: evaluación de resultados, fortalecimiento institucional, coordinación con estados, percepción ciudadana y ajustes normativos.

Del mismo modo, la mandataria destacó que su estrategia continúa sustentada en los "cuatro pilares": programas sociales para prevenir la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia para la investigación del delito y cooperación estrecha entre niveles de gobierno.

Sheinbaum también aseguró que estas líneas “seguirán guiando el trabajo para construir la paz”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de los primeros 14 meses del gobierno federal.

En este reporte, Harfuch dio a conocer que se han realizado más de 38,700 detenciones por delitos de alto impacto, 20,000 armas aseguradas, 311 toneladas de droga incautadas y el desmantelamiento de 1,700 laboratorios clandestinos por parte del Ejército y la Marina.

De acuerdo con sus declaraciones, estos resultados son el reflejo de la coordinación entre dependencias.

En Palacio Nacional, encabezamos el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con la estrategia integral, trabajamos todos los días para construir la paz, fruto de la justicia. pic.twitter.com/UCC6FLmEa8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 11, 2025

¿Qué dijeron los gobernadores?

Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua coincidieron en pedir más recursos para policías estatales y municipales, así como fortalecer los modelos de justicia cívica.

Mientras que los mandatarios estatales de Coahuila y Durango resaltaron recientes detenciones coordinadas con la federación.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó a “despolitizar” la agenda de seguridad. Señaló que, aunque los delitos han bajado en su estado, la percepción ciudadana no mejora.

También reclamó que iniciativas en materia de extorsión y ajustes presupuestales se encuentran congeladas en los congresos locales, lo que —dijo— obstaculiza la consolidación de resultados.