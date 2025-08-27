Sheinbaum pide denuncia por confesión de corrupción de 'El Mayo'

'El Mayo' Zambada se declaró culpable durante su juicio en EUA en el que admitió que participó en actos de corrupción con autoridades mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este martes que debería existir una denuncia formal sobre la confesión del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada, quien durante su juicio en Estados Unidos aseguró que durante décadas sobornó a políticos y militares mexicanos.

“Pues tendría que haber una denuncia. O sea, porque puede decir este tema (que corrompió), pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que el lunes, Zambada se declarara culpable durante su juicio en EUA en el que admitió que participó en actos de corrupción con autoridades mexicanas, entre ellos elementos del Ejército.

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Pese a que los periodistas insistieron a Sheinbaum sobre una declaración respecto a la declaratoria de culpabilidad por parte del capo, la mandataria sugirió a la prensa investigar para saber a qué personajes se refiere Zambada.

Asimismo, resaltó que Terry Cole, director de Administración para el Control de Drogas (DEA), puso “al mismo nivel” a Zambada y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón, como un narcotraficante al que el Gobierno de Estados Unidos detuvo.

“Lo que más me llamó la atención el día de ayer fue lo que dijo el director de la DEA: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo; el tercero, El Mayo’. Pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue el secretario de Seguridad de Calderón”, expresó.

Las autoridades estadounidenses esperan que 'El Mayo' aporte información útil en su lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios carcelarios fruto de un acuerdo de cooperación entre las partes.

Sin embargo, Sheinbaum señaló el lunes que no le preocupaban las declaraciones de Zambada, pues cualquier declaración del narcotraficante tendría que pasar por pruebas.