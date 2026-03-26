Sheinbaum pide aval para ingreso de tropas de EUA por Mundial

La solicitud contempla la entrada de 35 militares estadounidenses para ejercicios de adiestramiento conjunto con la Marina rumbo a la Copa del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado de la República autorizar el ingreso de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio nacional, con el objetivo de participar en ejercicios de adiestramiento rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El documento, turnado a la Comisión de Marina para su análisis y dictamen, establece que los efectivos participarán en el evento denominado “SOF 32”, titulado Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER.

Entrenamiento conjunto con fuerzas mexicanas

Las actividades se realizarán en coordinación con personal de la Secretaría de Marina entre el 3 de abril y el 1 de mayo de 2026, y estarán dirigidas a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026).

También participará personal de la Agencia Federal de Aviación Civil, con el fin de reforzar la coordinación interinstitucional.

De acuerdo con el Senado, el objetivo es fortalecer la preparación ante posibles contingencias durante el Mundial, así como mejorar la interoperabilidad entre distintas unidades de respuesta.

La solicitud detalla que los 35 elementos estadounidenses ingresarán con armamento y equipo especializado a bordo de una aeronave tipo Lockheed C-130 Hercules.

El grupo estará conformado por integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, personal del Equipo 8 Navy SEAL, técnicos en desactivación de explosivos y elementos de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

El ejercicio SOF-32 se desarrollará del 6 al 30 de abril, mientras que el ejercicio “Vital Archer” se llevará a cabo del 13 al 15 de abril.

Las actividades tendrán lugar en distintas sedes del país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Toluca, instalaciones en Donato Guerra, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y recintos portuarios en Veracruz, así como en la sede de la Secretaría de Marina en la capital.

Otras solicitudes de movilidad militar

Además, el Ejecutivo federal presentó otras dos peticiones al Senado relacionadas con movilidad internacional de personal militar.

Una de ellas corresponde al Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”, que contempla la salida de 332 tripulantes a bordo del ARM Cuauhtémoc entre julio y octubre de 2026.

La segunda solicitud plantea el envío de 60 elementos a Camp Shelby, en Misisipi, Estados Unidos, para participar en el evento de capacitación SOF 33, enfocado en tácticas de fuerzas especiales.