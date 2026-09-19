Sheinbaum pide a EUA rendir cuentas sobre lucha antidrogas

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó conocer qué acciones lleva a cabo Washington dentro de su propio territorio en la lucha antidrogas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos rendir cuentas y presentar un informe sobre su propia lucha antidrogas, en respuesta a las recientes exigencias planteadas por Washington al país en materia de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reaccionó a las recientes observaciones de Estados Unidos sobre el avance de los carteles en la región y rechazó los señalamientos que pretenden fiscalizar las políticas de seguridad internas.

"Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera; sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días", aseveró la titular del Ejecutivo al defender los resultados diarios de su estrategia de seguridad.

Las declaraciones de la mandataria mexicana responden a las últimas afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que alabó los esfuerzos del Gobierno de Sheinbaum contra el crimen organizado, pero exigió a México intensificar las acciones, incrementar los controles aduaneros e investigar a funcionarios públicos presuntamente coludidos con los carteles.

Frente a esos señalamientos, Sheinbaum pidió conocer qué acciones lleva a cabo Washington dentro de su propio territorio. "Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos", afirmó.

"¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los carteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero allá?", cuestionó.

La mandataria también puso el foco en el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, uno de los reclamos recurrentes de su Gobierno dentro de la relación bilateral en materia de seguridad.

"No se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México" sostuvo.

Insistió además en que Washington debe atender el consumo de drogas como un problema de salud pública y cuestionó el papel que tuvo la prescripción de medicamentos opioides en el origen de la crisis de adicciones en Estados Unidos.“¿Qué pasa con quien consume allá? ¿Qué pasa con una visión crítica de esta crisis del consumo de opioides?”, preguntó.

La presidenta recordó que México ha insistido en el principio de responsabilidad compartida para combatir el narcotráfico y defendió que su Gobierno actúa contra funcionarios relacionados con actividades ilícitas cuando existen investigaciones y pruebas.