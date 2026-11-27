La escritora Ximena Santaolalla contó en una entrevista que su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, la violó desde los cinco hasta los catorce años

La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció este jueves el apoyo de su Gobierno a la escritora Ximena Santaolalla si decide denunciar penalmente a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, a quien acusa de haberla violado diariamente durante nueve años.

"Tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle todo el apoyo del Gobierno de México para presentar la denuncia”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria envió un abrazo a la escritora y calificó de "tremenda" la historia de abuso que relató.

"Ojalá la presente", expresó sobre la denuncia, aunque subrayó que la decisión corresponde a Santaolalla y que, si da ese paso, contará con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, del resto del Gobierno y de la propia presidenta.

En una entrevista publicada el miércoles por el diario El País, la escritora contó que Aguirre la violó desde los cinco hasta los catorce años y que a los ocho, a los diez y a los trece intentó alertar a personas de su entorno.

Su madre, su hermano y otras personas cercanas confirmaron al periódico que conocían su testimonio desde hacía décadas.

Según el diario, Aguirre no respondió a sus reiteradas solicitudes de comentarios.

Por su parte, el Grupo Radio Centro expresó este miércoles en un comunicado su solidaridad con las víctimas de violencia o abuso sexual y señaló que se abstendría de emitir un juicio sobre las acusaciones por considerar que corresponden al ámbito personal de Aguirre.

La empresa precisó que el empresario renunció el 18 de noviembre a la presidencia de su consejo de administración y que ya no ocupa ningún cargo directivo.