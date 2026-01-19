Sheinbaum niega vuelos militares de EUA sobre México

Sheinbaum aseguró que no existe registro de operaciones militares estadounidenses en el espacio aéreo mexicano, pese a una alerta emitida por la FAA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó este domingo que el gobierno federal tenga registro de sobrevuelos militares de Estados Unidos en territorio nacional, luego de la alerta emitida el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA).

La advertencia del organismo estadounidense fue dirigida a aerolíneas que operan rutas sobre México, Centroamérica y partes de Sudamérica, ante la posibilidad de “operaciones militares” en el Pacífico que podrían generar interferencias en los sistemas de posicionamiento global (GPS).

“En territorio nacional no”

Al ser cuestionada por medios de comunicación durante su arribo al poblado La Cruz del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, la mandataria fue tajante:

“Nada, no hay nada… En territorio nacional no”, afirmó.

Con ello, Sheinbaum subrayó que no existe información oficial que confirme actividades militares extranjeras dentro del espacio aéreo mexicano.

Contexto de la alerta

La FAA no especificó la naturaleza ni el alcance de las maniobras, pero recomendó a las aerolíneas extremar precauciones debido a posibles afectaciones en la navegación aérea por interferencias electrónicas.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado incidentes relacionados con esta advertencia.

Visita a Guanajuato

Sheinbaum se encontraba en la región para encabezar el acto del “Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro”, a unos 12 kilómetros del centro de San Miguel de Allende.

Durante el evento reiteró el compromiso de su gobierno con las comunidades originarias y el desarrollo regional.