Sheinbaum niega que desairó a empresarios regios

"Revisaría si es que no asistió nadie del gobierno federal, pero vamos a trabajar muy bien con el sector privado en México, se va a trabajar bien. Como yo lo comenté, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pues es una democracia, no pasa nada, no necesitamos estar de acuerdo en el 100 por ciento, pero estamos de acuerdo en fomentar la inversión, estamos de acuerdo en erradicar la corrupción, estamos de acuerdo en simplificar los trámites, estamos de acuerdo en este programa que hemos presentado de polos de bienestar que permitan la relocalización de las empresas. Entonces, no va a haber ningún problema", comentó.