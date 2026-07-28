Sheinbaum niega campaña contra Argentina durante el Mundial

Javier Milei afirmó que el Gobierno de Brasil financió una campaña contra Argentina que contó con el respaldo de México y del Partido Demócrata de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes las acusaciones del mandatario argentino, Javier Milei, quien aseguró que el Gobierno mexicano participó en una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina durante el Mundial de 2026, y reiteró que su administración mantiene una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó de falsas las afirmaciones de Milei y aseguró que el Gobierno mexicano no interviene en asuntos internos de otros países.

"Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo", afirmó.

La gobernante mexicana sostuvo que, por el contrario, su administración ha sido objeto de ataques desde distintos frentes, aunque insistió en que México no responde de la misma manera.

"Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países", declaró.

Sheinbaum reiteró que la política exterior mexicana continúa guiándose por el principio constitucional de no intervención.

"De nuevo. Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo. Respeto", añadió.

Las declaraciones de la mandataria responden a los señalamientos realizados por Milei durante una entrevista con Radio Mitre, en la que afirmó que el Gobierno de Brasil financió una campaña contra Argentina durante el Mundial y aseguró que esa estrategia también contó con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25 % de los recursos salió de ahí", sostuvo el presidente argentino, quien vinculó esa supuesta ofensiva a críticas difundidas en redes sociales sobre el desempeño de la selección argentina durante el torneo y otros señalamientos relacionados con el país sudamericano.

Milei aseguró que Argentina se ha convertido en "un emblema de la libertad" y atribuyó las críticas a que su Gobierno representa, según dijo, "un faro de Occidente" que desafía a quienes "se escudan detrás del Estado presente".

Las acusaciones se produjeron en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires tras los insultos proferidos por Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante una convención del Partido Liberal (PL) en Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón", lo acusó de promover el socialismo en América Latina y criticó también al magistrado Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso judicial que derivó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

México y Argentina han mantenido diferencias políticas desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, aunque el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en que su política exterior se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, evitando pronunciarse sobre los procesos políticos internos de otros países.