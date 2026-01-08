Sheinbaum niega aumento de envío histórico de combustible a Cuba

Sheinbaum afirmó que el envío “histórico” de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato y de la ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que el país haya incrementado el envío "histórico" de petróleo a Cuba, aunque reconoció que se volvió "un proveedor importante" a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas por parte de Venezuela, y especialmente de cara al futuro tras el ataque de EUA a Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro.

“Ayer pregunté a Pemex (Petróleos Mexicanos), que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en respuesta a las investigaciones reveladas por el diario Financial Times y refrendó una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI).

Sheinbaum afirmó que el envío “histórico” de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato y de la ayuda humanitaria con la isla, aunque señaló que “evidentemente México se volvió un proveedor importante” ante la situación actual de Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

La mandataria mexicana reaccionó así a una publicación del diario británico que el martes aseguró que "el aumento de las exportaciones del gobierno izquierdista de México impulsó significativamente los flujos de petróleo a Cuba el año pasado (2025), ayudando a la isla a capear una fuerte caída en los envíos de crudo venezolano".

Sheinbaum reiteró que durante muchos años se ha enviado petróleo desde México a Cuba por distintas razones, ya sea por contratos o por ayuda humanitaria.

“Incluso en la época de (expresidente Enrique) Peña Nieto (2012-2018), por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba”, aseveró.

Las declaraciones de Sheinbaum también ocurren luego de que este miércoles la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara que el Gobierno mexicano continuó enviando combustible subsidiado a Cuba en 2025, pese a las presiones de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, la administración de Sheinbaum habría autorizado exportaciones de diésel automotriz y otros combustibles desde puertos mexicanos al Gobierno cubano durante noviembre y diciembre de 2025.

MCCI también documentó que entre mayo y agosto de 2025 México aumentó los envíos de combustible subsidiado hacia Cuba, con exportaciones que superaron los 3,000 millones de dólares, tres veces más de lo enviado durante los dos últimos años de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El reporte de MCCI y datos de rastreo muestran que los envíos se mantuvieron incluso tras la reducción temporal en septiembre y octubre, cuando solo se registraron tres embarques por un valor cercano a 70 millones de pesos (unos 3,9 millones de dólares).