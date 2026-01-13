Sheinbaum: 'Muy buena' la conversación por teléfono con Trump

A través de redes sociales, la mandataria federal detalló que los temas tratados abarcaron temas sobre la reducción del tráficos de drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy buena" la conversación establecida vía telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

A través de redes sociales, la mandataria federal detalló que los temas tratados abarcaron temas sobre la reducción del tráficos de drogas, así como las inversiones entre ambos países, todo en un "marco de respeto mutuo".

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

En la publicación se muestra acompañada del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

