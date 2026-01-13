Info 7 Logo
Sheinbaum: 'Muy buena' la conversación por teléfono con Trump

Por: Diana Leyva

12 Enero 2026, 08:29

A través de redes sociales, la mandataria federal detalló que los temas tratados abarcaron temas sobre la reducción del tráficos de drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy buena" la conversación establecida vía telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

A través de redes sociales, la mandataria federal detalló que los temas tratados abarcaron temas sobre la reducción del tráficos de drogas, así como las inversiones entre ambos países, todo en un "marco de respeto mutuo".

En la publicación se muestra acompañada del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

 

 

- Nota en desarrollo -

 

