Sheinbaum llamó a reconocer la grandeza cultural del país

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a reconocer a los pueblos indígenas y a ofrecer disculpas por la discriminación ocurrida durante la Colonia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a reconocer la grandeza cultural del país y el papel fundamental de los pueblos indígenas en la construcción de la nación, al tiempo que afirmó que aún es necesario que se pidan disculpas por los actos de discriminación, racismo y clasismo cometidos durante el periodo colonial.

“Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón y vamos a seguir insistiendo en ello”, señaló la mandataria.

Las declaraciones se dieron durante el arranque del Plan de Justicia para los pueblos chichimecas y otomíes, en la comunidad de La Cruz del Palmar, en el estado de Guanajuato.

Reconocimiento histórico y cultural

En su mensaje, Sheinbaum destacó que, tras la conquista, los pueblos originarios fueron víctimas de discriminación, pero subrayó que actualmente los gobiernos de la Cuarta Transformación buscan reivindicar su valor histórico y cultural.

“El pueblo de México decidió que quería ser una nación soberana e independiente, después de 300 años de colonia, después de aquella invasión española que se tradujo en lo que llamamos la conquista”, afirmó.

Indicó que, pese a ese proceso histórico, la cultura y el valor de los pueblos indígenas permanecieron vigentes.

Continuidad del legado de AMLO

Durante el evento, la presidenta recordó el libro Grandeza, escrito por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual leyó un fragmento que recorre la historia de las grandes civilizaciones y rinde tributo a los pueblos originarios del México antiguo.

Agradeció además el trabajo iniciado por López Obrador en materia de justicia social, particularmente los planes de justicia para comunidades indígenas, como el pueblo yaqui, y solicitó un aplauso para el ex mandatario.

La Cuarta Transformación y los derechos indígenas

Sheinbaum subrayó que uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación es el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

“Es ahora en la Cuarta Transformación que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes. No es menor, es muy importante”, expresó.

Planes de justicia y resolución de conflictos

Finalmente, explicó que los planes de justicia no sólo buscan quedar plasmados en la ley, sino traducirse en acciones concretas acordadas directamente con las comunidades.

En ese contexto, se entregó el reconocimiento del nuevo ejido Nuevo Cruz del Palmar, lo que, según la presidenta, permite resolver de manera pacífica un conflicto histórico en la región.