Sheinbaum llama a defender soberanía en rendición de cuentas

Mencionó que se actúa para luchar en contra de la delincuencia, pero enfatizó enque Estados Unidos deberá romper con las cadenas de distribución de drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este domingo a defender la soberanía del país frente a las posibles injerencias de gobiernos extranjeros durante su rendición de cuentas brindada en Ciudad de México.

Con motivo de los dos años de su triunfo electoral desde el Monumento a la Revolución, la mandataria federal aseguró que su administración construye "paz con justicia", pero no significa que autoridades extranjeras podrán subordinarlos.

"Por eso hemos sido muy claros en el caso de las autoridades del vecino país del norte. Para ayudarnos a disminuir la violencia en México, es indispensable el reducir el tráfico de armas en nuestro país".

Estados Unidos también deberá romper con cadenas de distribución de drogas por responsabilidad compartida

Aunque mencionó que México actúa para luchar en contra de la delincuencia organizada, enfatizó que Estados Unidos también deberá romper con las cadenas de distribución de drogas y lavado de dinero porque es una "responsabilidad compartida" por convicción humanista.

"La lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los estados. Pero esa lucha no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional como la intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros vamos a seguir colaborando por convicción humanista".

No obstante, Sheinbaum Pardo recalcó que ningún agente deberá realizar tareas que corresponden a las autoridades mexicanas.

"Aquí queremos ser muy claros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía".

Afirmó que la muerte de dos agentes estadounidenses junto a dos mandos de la Fiscalía del Estado de Chihuahua registrada el pasado 19 de abril también desató una campaña mediática en su contra impulsada por sectores conservadores que buscan recuperar privilegios perdidos.

"No es casualidad, detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad.

Soberanía vive en el territorio: Claudia Sheinbaum

Sin embargo, sostuvo que la soberanía vive en el territorio a pesar de los esfuerzos de dichos grupos.

"La soberanía vive en el territorio, pero también hay que ser claros, vive en la información. Por eso hay que estar alertas, informar desde el territorio, platicar con las familias, no dejarse llevar y entender que esta es una nueva fe".

La mandataria federal aseguró que su administración no defiende la corrupción y la muestra es que las autoridades han llevado a cabo su trabajo contra cualquier persona que efectuó algún delito, sin importar su cargo.

"Que quede claro, nunca vamos a defender la corrucpión, ni la colución con el crimen. Para eso están las instituciones del Estado Mexicano, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial".

Por ello, destacó que durante los 20 meses los índices de homicidios dolosos se disminuyeron hasta un 49% y un 20% los delitos de alto impacto.

Enfatizó que ambas partes deben trabajar en reducir los delitos como el consumo de drogas en jóvenes. Recalcó que se cree en la colaboración e intercambio de información, pero "cooperación no significa subordinación".