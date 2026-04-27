Sheinbaum inaugura tren 'Felipe Ángeles' al AIFA

El nuevo ramal del Suburbano conecta Buenavista con el aeropuerto en 45 minutos y arranca con tarifa promocional de 45 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este domingo 26 de abril el nuevo tren suburbano que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una obra estratégica para mejorar el acceso a la terminal aérea.

El primer tren partió a las 10:27 horas desde la estación Buenavista, con la mandataria a bordo, acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, así como integrantes de su gabinete y su esposo, Jesús María Tarriba.

La puesta en marcha del proyecto ocurre tras un retraso, ya que originalmente estaba prevista para Semana Santa.

Conectividad directa al aeropuerto

El tren, denominado “Felipe Ángeles”, permitirá a los usuarios trasladarse desde Buenavista hasta el AIFA en un tiempo estimado de entre 45 y 50 minutos, con una frecuencia de paso cada 30 minutos.

Durante su arranque, se estableció una tarifa promocional de 45 pesos por viaje completo, mientras que los trayectos cortos tendrán un costo de 11.50 pesos.

Este nuevo ramal responde a la necesidad de contar con una conexión directa hacia el aeropuerto, inaugurado en marzo de 2022, y que hasta ahora dependía principalmente del transporte terrestre.

La presidenta informó que el servicio será operado en su totalidad por el Gobierno federal, tras alcanzar un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

“El Tren Suburbano… ahora se va a operar como un tren en manos del gobierno”, señaló Sheinbaum, al destacar que la transición se realizó de común acuerdo con la empresa.

Subrayó que este cambio implica que el control del sistema ferroviario pase de manos privadas a públicas, lo que, dijo, permitirá fortalecer el servicio en beneficio de la población.

Ruta y estaciones del recorrido

El tren utilizará las vías existentes del tramo Buenavista-Cuautitlán, pasando por estaciones como Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería.

A partir de Lechería, inicia el nuevo ramal de 23 kilómetros de doble vía electrificada hacia el AIFA, con estaciones en Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán, hasta llegar a la terminal aérea ubicada en el municipio de Zumpango.

En la estación Buenavista ya se habilitaron máquinas para recargar tarjetas, incluyendo las de Movilidad Integrada, facilitando el acceso al servicio.