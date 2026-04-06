Sheinbaum impulsa el cine mexicano con incentivos fiscales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que medidas como descuentos en ISR generarán empleo y fortalecerán la industria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el respaldo de su administración a la industria cinematográfica nacional mediante nuevos incentivos fiscales que buscan detonar la inversión y la creación de empleos.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que su gobierno implementó un descuento del 30% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para producciones que se realicen en el país.

Este beneficio estará condicionado a que al menos el 70% del gasto de las filmaciones se destine a empresas mexicanas o a trabajadores nacionales.

“Eso va a crear más empleos y, por supuesto, a promover a México en todo el mundo”, subrayó Sheinbaum.

Impulso a la exhibición nacional

Además del estímulo fiscal, la presidenta anunció que el 10% de las películas exhibidas en salas de cine deberán ser producciones mexicanas, y en horarios favorables para el público.

La medida busca fortalecer la presencia del cine nacional en la cartelera y ampliar su alcance entre las audiencias.

El nuevo esquema de apoyo fue presentado el pasado 15 de febrero, en conjunto con integrantes de la comunidad cinematográfica, como parte de una estrategia integral para reactivar el sector.

El programa contempla un crédito fiscal aplicable al ISR para aquellas producciones que acrediten que la mayor parte de su inversión se queda en el país.

Con estas acciones, el gobierno federal busca impulsar la generación de empleos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y posicionar a México como un destino atractivo para producciones audiovisuales a nivel internacional.

La presidenta reiteró que el cine mexicano no solo es una industria económica, sino también una herramienta clave para difundir la cultura y la identidad del país en el mundo.