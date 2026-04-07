Sheinbaum garantiza regreso de la Colección Gelman a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que las obras saldrán al extranjero solo de forma temporal y conforme a la ley

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la Colección Gelman regresará al país en 2028, luego de un periodo de exhibición internacional que, aseguró, se realizará conforme a la legislación vigente.

Durante su conferencia matutina en la Ciudad de México, la mandataria subrayó que las obras no serán vendidas ni permanecerán de forma indefinida en el extranjero.

“Esta colección no se va a vender (…) va a regresar a México como dice la ley”, sostuvo.

La Colección Gelman es considerada una de las más importantes del país y actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno.

Está conformada por piezas de figuras clave del arte mexicano del siglo XX como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

El acervo, de carácter privado, fue recientemente renombrado como Colección Gelman Santander tras un acuerdo de gestión con Banco Santander, que contempla su exhibición en el extranjero, comenzando por España este otoño.

Exhibición internacional bajo regulación

Sheinbaum explicó que la ley mexicana permite la difusión temporal de obras fuera del país, pero prohíbe su comercialización al tratarse de patrimonio cultural.

Según detalló, la colección será presentada en distintos países durante dos años antes de regresar a México, en un proceso que, aseguró, ha sido aclarado en múltiples ocasiones por el Gobierno federal.

El traslado temporal de las obras ha generado debate público; sin embargo, la presidenta reiteró que tanto la Secretaría de Cultura como las instituciones involucradas están cumpliendo con la normativa.