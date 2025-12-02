Sheinbaum formaliza apertura de la embajada de Singapur en México

La visita del presidente de Singapur marca la relación entre México y Singapur, uno de los principales centros financieros y logístico del sudeste asiático

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la visita oficial del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, al país se enfocará en fortalecer la relación bilateral y formalizar la apertura de la embajada singapurense en territorio mexicano.

“Se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón (de la visita)”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse al motivo principal de la visita del mandatario asiático.

La presidenta destacó además que existen inversiones y proyectos conjuntos en marcha, que se darán a conocer en una conferencia de prensa posterior que ofrecerá junto con Shanmugaratnam.

“Hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después en la conferencia de prensa conjunta”, afirmó.

La visita marca un nuevo capítulo en la relación entre México y Singapur, uno de los principales centros financieros y logísticos del sudeste asiático.

En los últimos años, ambos países han reforzado la colaboración en materia de innovación, digitalización gubernamental, infraestructura y desarrollo urbano sostenible —campos en los que Singapur es considerado referente mundial—.

El presidente singapurense arribó a México la noche del domingo, junto con su esposa, donde fueron recibidos por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte.

La visita de Shanmugaratnam ocurre en momentos en que México busca atraer mayor inversión del sudeste asiático y diversificar sus alianzas fuera de Norteamérica.