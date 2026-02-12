Sheinbaum firma acuerdo para la producción de vacunas de ARNm

Esto incluye un esquema de investigación científica con participación de investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas, para desarrollar vacunas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la firma de un acuerdo histórico entre la Secretaría de Salud, Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) y las farmacéuticas Liomont y Moderna para la producción en el país de vacunas de ARN mensajero, lo que permitirá fortalecer la soberanía sanitaria y la capacidad de investigación biológica en México.

Producción de vacunas y desarrollo científico

Sheinbaum destacó que el convenio no solo permitirá la fabricación de vacunas contra COVID-19, sino también el desarrollo de otros biológicos prioritarios.

“Hoy es un día muy importante para nuestro país. Estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México”, señaló la mandataria en un video difundido en redes sociales.

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

La presidenta explicó que el acuerdo incluye un esquema de investigación científica conjunta con participación de investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas, con el objetivo de desarrollar vacunas adaptadas a las necesidades nacionales, como las destinadas a dengue y cáncer. “Se van a desarrollar todas estas investigaciones en nuestro país, con el objetivo de ser realmente una potencia científica y biológica en diversas áreas del conocimiento”, agregó.

Brote de sarampión en México causa intensificación de campañas

El anuncio llega en medio de un brote de sarampión en México que ha registrado 8,459 casos acumulados, de los cuales 2,027 corresponden a 2026. La situación ha llevado al gobierno a intensificar la campaña de vacunación con módulos en sitios públicos, buscando prevenir la propagación de la enfermedad y proteger a la población en todo el país.

Colaboración estratégica y soberanía biológica

Con este acuerdo, México avanza hacia la consolidación de una capacidad nacional de producción de vacunas y fortalece la colaboración entre sector público y privado. La estrategia permitirá no solo atender emergencias sanitarias inmediatas, sino también posicionar al país como un referente en investigación científica y desarrollo biotecnológico en América.

